Cairo ha fissato il prezzo di Belotti: 34 milioni

Tuttosport (M. Bonetto) – Magari alla fine resta e sarà postdatata tutta la questione relativa al caso Belotti e alla scadenza naturale del contratto nel 2022. Cairo aveva chiesto di aspettare la fine degli Europei prima di parlare di mercato, evidentemente per alzare il prezzo: cosa che finora non sta riuscendo. E cosi ha deciso di stabilirlo lui: 34 milioni. Troppi per i club interessati. In primis per la Roma, che ha offerto via intermediari 15 milioni più 3 di bonus ritenuti non sufficienti da Cairo. E troppi anche per il Milan, anche lei a corto di liquidità immediata nonostante l’ingresso in Champions. Tra l’altro Mourinho cerca una punta ma deve prima liberarsi di Edin Dzeko, e il futuro attorno al bosniaco è tutt’altro che certo.