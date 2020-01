Cagliari su Pjaca e Jesus

Tre sconfitte consecutive, il Cagliari è in evidente declino e nonostante le smentite di facciata con il ds Marcello Carli in testa, la società rossoblù è pronta a tuffarsi sul mercato in entrata. Per la difesa l’obiettivo principale è Juan Jesus: c’è però la fila e, se una cosa proprio non piace a Giuntoli, è partecipare ad aste al rialzo. In alternativa, dati i buoni rapporti con l’Atalanta, ecco che spunta il nome di Roger Ibanez da Silva, che già in estate aveva chiesto di andare via per poter giocare. Lo scrive Tuttosport.