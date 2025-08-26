Il Cagliari si è stancato di aspettare Salah-Eddine. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, nonostante l’accordo già trovato nei giorni scorsi con la Roma per un prestito con diritto di riscatto, il giocatore non ha ancora dato segnali concreti e la dirigenza rossoblù ha deciso di guardare altrove.

I sardi stanno valutando altri profili per rinforzare la fascia, senza però interrompere i rapporti con la Roma: tra i due club, infatti, prosegue la trattativa per Romano, su cui Massara vuole sempre tenere il controllo.