Cagliari-Roma, porte aperte alla Sardegna Arena per mille spettatori

L’amichevole tra Cagliari e Roma sarà a porte aperte. La partita in programma sabato 12 settembre avrà però un numero di posti limitato. Secondo quanto riporta Il Messaggero, alla Sardegna Arena, infatti, potranno essere presenti solamente mille spettatori, mentre i distinti verranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. Ci siamo dunque: dopo tante battaglie il pubblico si torna sugli spalti, anche se con una capienza limitata. Non si giocava in Sardegna con il pubblico dallo scorso 1 marzo, gara di campionato. Poi lo stop alle partite.