Cagliari-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan unico dubbio, Abraham non preoccupa

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Costretto alla frenata il Napoli, la Roma prepara le valigie per il secondo turno infrasettimanale di campionato. I giallorossi dell’assente Mourinho – squalificato per via della doppia ammonizione di domenica – saranno attesi dal Cagliari.

La cura Mazzarri fatica a fare effetto per i rossoblù. Subentrato il 15 settembre, sotto la guida dell’allenatore ex Napoli, Inter e Torino, i sardi hanno sinora ottenuto i tre punti solamente in un’occasione: nella penultima giornata disputata trionfando 3-1 contro la Sampdoria. Nell’ultima gara, invece, il Cagliari è caduto a Firenze subendo ugualmente tre reti dopo una prestazione incolore.

Al seguito della Roma ci saranno 311 tifosi che riempiranno totalmente il settore ospiti dell’Unipol Domus, facendo così registrare un nuovo sold out.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-ROMA

Dopo la fine della partita contro il Napoli, Mou ha eccezionalmente annunciato la formazione che scenderà in campo domani alle 20:45. Confermato dunque il solito blocco titolare. Rui Patricio a difendere tra i pali, l’affaticato Kardsorp a destra e Viña sull’altro versante. I due centrali saranno quindi Mancini ed Ibañez, protagonisti domenica di una gara lucida e solida, determinante ai fini del risultato.

Protagonista è stato anche Cristante, confermato insieme a Veretout. Lo scalpitante Zaniolo sulla destra della trequarti, Pellegrini al centro. A sinistra potrebbe esserci un cambio. La torpida prestazione contro il Napoli – abbinata all’offuscata condizione – potrebbe portare Mkhitaryan in panchina. L’armeno in caso sarà sostituito da El Shaarawy, entrato contro il Napoli proprio sostituendo l’armeno. Non sembrano infine preoccupare le condizioni di Abraham. L’inglese cercherà di cancellare il mese di digiuno dal gol.

Possibilità di formazione rimaneggiate invece per Mazzarri. L’allenatore del Cagliari dovrà infatti far fronte a numerose assenze. Indisponibili Dalbert e Walukiewicz, ma soprattutto il grande ex Strootman, Caceres e Nandez, usciti malconci domenica contro la Fiorentina. Il primo ha accusato un problema alla caviglia, l’altro è alle prese con un problema muscolare, così come Il centrocampista olandese ex Roma.

Recuperato però Godin: l’uruguaiano andrà così a comporre la difesa a tre insieme a Ceppitelli e Carboni. Cragno in porta. Esterni di centrocampo saranno Zappa e Lykogiannis, Grassi e Deiola vicino a Marin. Keita e Joao Pedro le punte.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA

Dazn trasmetterà Cagliari–Roma. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45, circa trenta minuti comincerà il collegamento con il pre partita. Ricky Buscaglia curerà la telecronaca, Simone Tiribocchi il commento tecnico.

CAGLIARI-ROMA, ARBITRA PEZZUTO: PAREGGIO NELL’UNICO PRECEDENTE

Il match tra Cagliari e Roma sarà arbitrato da Ivano Pezzuto. Gli assistenti saranno Sergio Ranghetti e Domenico Palermo. Niccolò Baroni il quarto uomo. Il Var sarà di competenza di Piero Giacomelli, Stefano Liberti all’Avar.

La Roma ritroverà così Pezzuto per la seconda volta. L’unico precedente è Spezia–Roma (2-2), ultima gara della scorsa stagione che regalò ai giallorossi di qualificarsi in Conference League. Anche con il Cagliari il fischietto leccese 37enne conta un solo incrocio, partita terminata sempre in pareggio: 0-0 contro il Parma nel dicembre 2020.

Terzo Cagliari–Roma invece per Giacomelli. Del 2018 l’esordio, con la partita che terminò 2-2 grazie alla rimonta firmata Ionita e Sau nei minuti finali. Il secondo, invece, è la vittoria – sempre in Sardegna – per 4-3 della Roma nell’ultima gara prima della sospensione per l’epidemia del Covid-19.

LE FORMAZIONI DI CAGLIARI-ROMA

Cagliari Calcio (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; J. Pedro, Keita.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Pereiro, Altare, Bellanova, Pavoletti, Farias, Obert, Oliva.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Indisponibili: Rog, Ladinetti, Dalbert, Beter, Walukiewicz, Faragò, Strootman, Caceres, Nandez.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Villar, Perez, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Sacramento (Mourinho squalificato).

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Diffidati: Cristante.

Squalificati: -.



Arbitro: Pezzuto.

Assistenti: Ranghetti-Palermo.

IV Uomo: Baroni.

Var: Giacomelli.

Avar: Liberti.