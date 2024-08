Cagliari-Roma, info biglietti: via alla vendita libera. Settore ospiti a 30 euro, ma non ancora disponibile

Come comunicato da sito ufficiale della squadra sarda, cagliaricalcio.com, i biglietti per la prima giornata di campionato, per la sfida tra Cagliari e Roma, sono in vendita dalle ore 16:00. Ancora non disponibile il settore ospiti, in vendita al prezzo di 30 euro. Questo il comunicato:

I biglietti della prima giornata di Serie A 2024/2025 all’Unipol Domus tra Cagliari e Roma (in programma il 18 agosto alle 20.45), saranno disponibili dalle ore 16 di oggi giovedì 8 agosto.

I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online (CLICCA QUI) nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.

Per tutta la stagione 2024/2025 il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda sarà abilitato alla vendita sia dei settori ordinari che dei settori dedicati ai diversamente abili (Distinti e Curva Sud). Il Ticket Service osserverà i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato ore 10-13.

SETTORE E PREZZI:



INTERO

Distinti: €120

Tribuna Blu: €150

Tribuna Rossa: €200

RIDOTTO DONNA, OVER 65 E UNDER 18:

Distinti: €100

Tribuna Blu: €120

Tribuna Rossa: €150

SETTORE OSPITI:

Non ancora in vendita. Il costo di un singolo tagliando è di €30 più i diritti di prevendita.

I diversamente abili con residenza fuori dalla provincia della città metropolitana di Cagliari potranno acquistare i biglietti inviando una richiesta alla mail [email protected]dal 08/08 ore 16 fino ad esaurimento posti.

I diversamente abili residenti nella provincia della città metropolitana di Cagliari potranno acquistare i biglietti presso il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (fino ad esaurimento posti).