Cagliari-Roma 3-2. Lykogiannis, Marin e Joao Pedro regalano tre punti ai rossoblù

Pagine Romaniste – Il Cagliari vince 3-2 alla Sardegna arena contro la Roma. I padroni di casa passano subito in vantaggio nel primo tempo con una rete di Lykogiannis al 4′, poi Carles Perez trova il pareggio al 27′. Nella ripresa il raddoppio dei rossoblù con Marin (57′), poi il 3-1 firmato Joao Pedro (64′). Al 69′ Fazio accorcia le distanze segnando il gol del 3-2, ma i giallorossi non riescono a trovare il pareggio. Il Cagliari ottiene 3 punti importanti per la lotta alla salvezza, mentre la Roma resta al settimo posto, a 55 punti, in attesa dell’andata di semifinale di Europa League contro il Manchester United, giovedì 29 aprile. Ammonito nel finale Bryan Cristante.

IL TABELLINO

Cagliari (3-4-1-2): Vicario; Godin; Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin (82′ Duncan), Deiola, Lykogiannis (74′ Zappa); Joao Pedro; Pavoletti (74′ Cerri), Simeone (82′ Rugani).

A disposizione: Aresti, Ciocci, Klavan, Calabresi, Asamoah, Walukiewicz.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Indisponibili: Cragno, Pereiro, Rog, Sottil.

Squalificati: Nainggolan.

Diffidati: Marin.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59′ Cristante), Fazio; Santon (59′ Karsdorp), Villar, Diawara (74′ Veretout), Bruno Peres (46′ Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (59′ Mkhitaryan); Mayoral.

A disposizione: Farelli, Fuzato, Jesus, Reynolds, Kumbulla, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Calafiori, Pedro, Zaniolo.

Squalificati: Ibanez.

Diffidati: Veretout, Mancini.

Ammoniti: Marin (C), Joao Pedro (C) Cristante (R).

Espulsi: –

Marcatori: 4′ Lykogiannis (C), 27′ Carles Perez (R), 57′ Marin (C), 64′ Joao Pedro (C), 69′ Fazio (R).

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Bremes-Liberti.

IV Uomo: Abbattista.

Var: Pairetto.

Avar: Di Vuolo.

PRE PARTITA

Ore 17.32 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 16.58 – La formazione del Cagliari.

Ore 16.41 – L’11 della Roma.