La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’eventuale approdo di Kumbulla al Cagliari dipende da altro. A cominciare dall’ingaggio, fuori portata per le casse sarde, visto che in rossoblù non c’è nessuno che guadagna 1.7 milioni di euro l’anno. Per Gasperini non fa parte del progetto e Massara sta cercando la soluzione migliore. L’albanese vorrebbe tornare in Spagna, magari all’Espanyol, ma la trattativa con il club non è mai decollata. Le condizioni, per il Cagliari, ci sarebbero se il difensore firmasse per 4 o 5 anni, in modo da rendere l’operazione sostenibile per le loro casse.