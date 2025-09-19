Cagliari-Lecce, Belotti trascina i suoi: doppietta e rimonta sulla squadra di Di Francesco

La quarta giornata di Serie A si apre con un successo esterno. Nell’anticipo del venerdì al Via del Mare, il Cagliari ribalta il Lecce e vince 2-1 grazie alla doppietta di Andrea Belotti, ex attaccante della Roma.
Partenza forte dei padroni di casa: dopo appena cinque minuti è Tiago Gabriel a firmare l’1-0. La reazione rossoblù arriva al 33’, quando Belotti insacca a porta vuota su assist di Palestra, autore di una prestazione di grande sostanza.
Nella ripresa il Gallo completa la rimonta: al 71’ realizza dal dischetto il rigore decisivo. Non basta l’intuizione di Falcone, che tocca il pallone ma non riesce a fermarlo.
Per la squadra di Pisacane è la seconda vittoria consecutiva, mentre il Lecce di Di Francesco resta all’ultimo posto in classifica con un solo punto.