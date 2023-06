Corriere dello Sport (E.Trotta) – I rossoblù hanno fatto un sondaggio per Gonzalo Villar, seguito già dal Genoa. Nel frattempo in Sardegna torna Razvan Marin. Come da programmi, l’Empoli non ha esercitato il riscatto fissato a 7 milioni, ma in virtù della stima del tecnico Paolo Zanetti potrebbe decidere di presentare più avanti una nuova offerta. Tutto ok invece per la conferma di Sebastian Walukiewicz: da ieri il polacco è ufficialmente un giocatore di proprietà del club di Fabrizio Corsi.