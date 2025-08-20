Il Cagliari guarda al mercato in entrata per rinforzare la rosa di Pisacane. Secondo Gianluca Di Marzio, tra i nomi valutati per il centrocampo c’è Alessandro Romano, classe 2006 della Roma già seguito da diversi club di Serie A. Il Torino si era mosso nei giorni scorsi, ma i granata ora sono vicini ad Asllani. Questo apre la strada al possibile inserimento dei sardi, intenzionati a investire parte del budget ricavato dalle ultime operazioni.
