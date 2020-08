Cagliari, Giulini: “A gennaio abbiamo provato a chiudere per Juan Jesus, ma non è stato possibile”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza di presentazione di Eusebio Di Francesco. Tra gli argomenti trattati il possibile arrivo di Juan Jesus in Sardegna a gennaio. Ecco le sue parole:

C’è qualcosa che non rifarebbe dell’ultima stagione?

A livello di gestione del mercato di gennaio, probabilmente: abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore.