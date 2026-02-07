Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del prossimo impegno di campionato, con lo sguardo rivolto soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della rosa. La sfida dell’Olimpico contro la Roma si avvicina e lo staff rossoblù monitora attentamente la situazione dall’infermeria.
Secondo quanto comunicato dal club attraverso il report ufficiale dell’allenamento, la seduta odierna ha fornito indicazioni contrastanti sullo stato di forma di Yerry Mina e Alessandro Deiola.
Il difensore colombiano ha svolto lavoro differenziato a causa di un fastidio al ginocchio dovuto a sovraccarico, una condizione che tiene in apprensione Fabio Pisacane. Parzialmente in gruppo, invece, Alessandro Deiola, che prosegue il suo percorso di recupero. Nel dettaglio, la squadra ha iniziato l’allenamento con una fase di attivazione, per poi concentrarsi su esercitazioni tecniche sotto la guida dello staff tecnico.