Cagliari, Di Francesco: “Sono un po’ arrabbiato. A Roma torno sempre con grande piacere”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha analizzato la sconfitta contro la Roma al termine dei 90′. Queste le sue parole:

DI FRANCESCO A DAZN

Al di là del risultato, è soddisfatto di ciò che ha visto in campo dalla squadra che è sempre stata in gioco?

Sono un po’ arrabbiato. Quando si sente l’odore del sangue, quando l’avversario è in difficoltà, abbiamo preso una traversa contro una squadra bravissima nella ripartenza. Abbiamo fatto il nostro momento migliore quando poi abbiamo preso il gol del 2-1. È un peccato perché siamo sempre qui a rimarginare sulle partite che potrebbero andare in maniera differente. Questa cosa mi infastidisce, non sono di buon umore.

Sull’uscita di Rog: vi ha messo in difficoltà? Avete pagato un po’ l’assenza?

La squadra ha retto benissimo, concedendo sì un’azione ma stiamo parlando della Roma, una squadra forte. Abbiamo avuto un paio di situazioni pericolosissime con Simeone da pochi metri. Abbiamo fatto un’ottima gara. Nel secondo tempo siamo cresciuti, meritavamo qualcosa in più ed abbiamo preso gol. Ma questo accade con le squadre che hanno grandi giocatori che determinato momenti della gara

Un giudizio su Simeone…

Grande voglia di fare bene, gli manca il gol e lo meritava, vive per quello. Nel primo tempo ha attaccato non perfettamente la profondità, nel secondo tempo è stato molto bravo.

Perché la difesa a 3?

Ho pensato alla mia squadra, volevamo dare più densità dentro al campo per ripartire. Avevamo bisogno di ritrovare fisicità, le sofferenze ci stanno ma anche loro hanno sofferto.

Che sensazioni ha avuto nel tornare a Roma?

Il calcio dimentica con grande facilità. Posso dire che torno sempre con piacere, ho rivisto tante persone che conosco. L’emozione però non è la stessa di quando c’è il pubblico. Sarebbe stato sicuramente differente anche per me.