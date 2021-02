Cagliari, Di Francesco esonerato: panchina affidata a Semplici

Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Cagliari. A sostituirlo sarà Leonardo Semplici. L’ex allenatore della Spal ha vinto la concorrenza di Roberto Donadoni e Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico della Roma è stato esonerato dal club sardo a seguito della lunga striscia negativa, che ha visto il club sardo a secco di vittorie per dieci partite consecutive. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta di venerdì per 0-1 contro il Torino.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal club rossoblù:

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità.