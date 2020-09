Cagliari, Di Francesco: “Abbiamo dimostrato un’ottima intensità. Non era facile contro una squadra come la Roma”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine del’amichevole con la Roma, terminata sul 2-2. Queste le sue parole:

“Una buona prova contro un avversario di qualità. Abbiamo mostrato un’ottima intensità, specialmente nel primo tempo; nella ripresa siamo calati, ma è anche normale, era il nostro secondo test dopo quello contro l’Olbia. Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi ci siamo ripresi, le tante sostituzioni hanno spezzato un po’ il ritmo. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare nella fase di uscita in palleggio, ma è normale: siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta raggiunta una superiore condizione fisica”.

Segnali positivi da questa sfida?

Sono tanti, a cominciare dall’attenzione con la quale i ragazzi stanno seguendo me e il mio staff. Devo far loro i complimenti per l’impegno, siamo agli inizi, dopo pochi allenamenti, con qualche assente e con tanti ragazzi giovani. Adesso dobbiamo mantenere quest’applicazione e questa partecipazione per migliorare; ci vorrà un po’ di tempo per assimilare alcuni concetti, ma sono sicuro che continuando su questa strada potremo toglierci diverse soddisfazioni.

La linea difensiva?

Sono soddisfatto, abbiamo lavorato molto in questo senso, con coraggio. Secondo me possiamo fare ancora meglio. Eravamo comunque ben messi in campo e non era facile contro una squadra del valore della Roma, che possiede giocatori di altissimo livello e centrocampisti bravi a ricevere palla tra le linee. Questa partita è stata importante anche per valutare il nostro grado di tenuta difensiva.

Gli attaccanti?

Mi pare che abbiamo costruito diverse occasioni, gli attaccanti si sono divertiti. Naturalmente la squadra sta cercando di recepire certi meccanismi e la Roma non è l’ultima arrivata; però credo che abbiamo fatto bene anche in fase offensiva.