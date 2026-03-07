Brutte notizie per Cesc Fabregas.

All’Unipol Domus di Cagliari sta andando in scena la partita tra Cagliari e Como, valida per la ventottesima giornata di Serie A, e l’allenatore spagnolo è stato costretto a rinunciare al centrocampista Maximo Perrone per un problema fisico. Il centrocampista si è accasciato a terra al 33′ dopo aver ricevuto una ginocchiata sulla coscia sinistra da Sulemana. Il calciatore ha alzato bandiera bianca e le sue condizioni sono da valutare in vista del big match contro la Roma in programma domenica 15 marzo alle ore 18.