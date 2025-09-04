Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha tracciato un bilancio della sessione estiva di mercato in conferenza stampa, soffermandosi sul tema del centrocampo e sul mancato arrivo di un giovane, con un chiaro riferimento all’affare saltato con la Roma per Alessandro Romano.

“A centrocampo siamo in 6-7, giocando a tre direi che siamo al completo. Abbiamo anche Cavuoti e Liteta, due ragazzi forti su cui Pisacane crede molto. Rog? Doveva andare via, ma non ha trovato l’accordo. Ho valutato l’idea di prendere un giovane, ma non volevo togliere spazio ai nostri. Abbiamo un settore giovanile importante e dobbiamo continuare su questa strada”.