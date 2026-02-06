Oggi si è svolto l’allenamento pre partita del Cagliari, prossima avversaria della Roma in campionato e questi sono gli aggiornamenti.

Secondo il comunicato ufficiale del club sardo il difensore colombiano Yerry Mina si è allenato regolarmente. Lavoro parziale con il gruppo per Alessandro Deiola, integrato da lavori atletici individuali. Al Centro sportivo oggi anche Mattia Felici, che ora proseguirà nell’Isola il suo percorso riabilitativo.

Inoltre come riporta sempre il comunicato questa mattina il club ha ricevuto al CRAI Sport Center il Commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, accompagnato dal suo vice, Daniele Russo. Accolti dal Direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, con il Segretario sportivo generale, Matteo Stagno, dopo una visita del Centro sportivo hanno seguito da bordocampo l’allenamento della prima squadra; al temine della seduta si sono soffermati a lungo con mister Pisacane e Semih Kılıçsoy, omaggiati con delle maglie gara personalizzate.

I rossoblù svolgeranno un altro allenamento in preparazione della sfida di lunedì contro la Roma, domani, sabato 7 febbraio in programma al mattino.