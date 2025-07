La Gazzetta dello Sport (A. Ramazzotti) – Queste le parole di Cafu, terzino ex Roma, sul connazionale che a breve vestirà il giallorosso:

La Roma come terzino destro ha puntato tutto su Wesley che lei sponsorizza da tempo.

“I giallorossi non potevano fare scelta migliore: Wesley è forte. Il futuro è suo”.

Riuscirà a confermarsi in Europa?

“Non ho dubbi. Ha personalità e gli piace giocare con la squadra. In più ha un bel fisico. In questo momento in Brasile è il miglior acquisto che si possa fare”.

Che suggerimento gli darebbe in vista del suo sbarco a Roma?

“Di lavorare e di stare tranquillo”.

Avere un allenatore che Gasperini lo aiuterà?

“Gasperini è uno dei migliori tecnici italiani: capisce l’importanza degli esterni e sfrutta al massimo le loro caratteristiche”.