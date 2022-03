Cafu: “Nedved? Mi pregò di non fare più sombreri”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Si avvicina il derby, e una delle immagini più care ai romanisti pensando a Cafu è sicuramente quel triplo sombrero a Pavel Nedved nella stracittadina del 17 dicembre 2000: “Una volta l’ho incontrato in spiaggia e mi ha pregato di non fargli più sombreri. È un ragazzo d’oro“.

Ha scherzato il terzino ai microfoni di New Sound Level, analizzando anche la stracittadina che si giocherà domani: “Spero che i ragazzi entrino in campo e cerchino di giocare a calcio, senza essere troppo cattivi sportivamente: è giusto mettere la grinta nel gioco ma mi auguro ci sia correttezza in campo. Spero sia un derby bello da vedere, io lo guarderò qui dal Brasile“.