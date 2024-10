Intervistato al Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l’ex terzino giallorosso, Cafù, ha parlato del suo periodo nel calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni: : “Guardavo molto il Napoli che era pazzesco con Maradona. Io dovevo andare al Parma con Capello. È stata una Roma bellissima. Vincere lo scudetto a Roma è diverso. È una città appassionata e innamorata ed è stato un piacere. Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi aveva già depositato i soldi nel conto. Io ho chiamato e ho detto: ‘Ragazzi, ho un piccolo problema. Mi ha chiamato il Milan’. Io sono andato al Milan e loro si sono un po’ arrabbiati con me. Il Milan non mi pagava come la squadra giapponese, ma capista, era il Milan”.