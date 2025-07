Brutto spavento per un tifoso della Roma al termine della partita. In attesa del saluto dei giocatori sotto il settore ospiti, il supporter giallorosso si sarebbe arrampicato sulla vetrata che delimita il campo, cadendo da un’altezza di circa 5 metri.

Il primo a intervenire è stato Gianluca Mancini, insieme ad altri compagni, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le cure in campo sono durate oltre dieci minuti, con l’intervento dei medici che hanno applicato un collarino cervicale. È stato portato via in barella e trasferito all’ospedale centrale di Leverkusen per accertamenti.

Nonostante l’iniziale spavento e l’uso precauzionale del defibrillatore (mai attivato), il tifoso è rimasto sempre cosciente.