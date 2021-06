Caccia al portiere straniero: non c’è solo Rui Patricio

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Tiago Pinto ha in pugno da un mese Rui Patricio, portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese, ma non ha ancora deciso se prenderlo. A 33 anni non è un grande investimento spendere 7-8 milioni, per questo è in corso un ampio screening sui principali campionati alla ricerca di un portiere più giovane che possa rappresentare un patrimonio del club. Qualora si presenterà un’occasione, la Roma proverà a sfruttarla, che si tratti di Lloris o di uno dei tanti guardiani del Psg, compreso Keylor Navas che potrebbe essere chiuso dall’arrivo di Donnarumma.

Uno dei portieri esaminati è Dominik Livakovic, titolare della nazionale croata e della Dinamo Zagabria, Mourinho l’ha conosciuto suo malgrado da avversario in Europa League, con il Tottenham. Costa circa 15 milioni ma guadagna cifre accessibili. Occhio anche al portiere della nazionale di Luis Enrique: Unai Simon, gioca nell’Athletic Bilbao ma ha una clausola rescissoria da 70 milioni. Quanto al centravanti invece, Mourinho ha chiesto di sondare l’iraniano Azmoun dello Zenit. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe arrivare anche se resta Dzeko.