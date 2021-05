Caccia al portiere: idea Maignan

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tiago Pinto è in costante contatto con Mourinho per pianificare la rosa della prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è anche quello di trovare un portiere titolare. Il primo piano è quello di affidarsi ad un portiere esperto, un over 30 e di sicuro rendimento come Rui Patricio o Sommer. Entrambi, vista l’età, non hanno un valore di mercato alto ma gli andrebbe garantito un triennale. Il gm della Roma sta lavorando per individuare anche un portiere più giovane che possa essere un sicuro investimento per il presente ma anche per il futuro.

Tutte le caratteristiche portano a Musso. L’alternativa è Gollini. Il nome nuovo, però, arriva dalla Francia, dal Lille. Si tratta di Mike Maignan che è arrivato dal PSG nel 2015 per un solo milioni. Ora si è imposto diventando uno dei pilastri della squadra che sta per vincere la Ligue 1. Il valore del suo cartellino è di 25 milioni, ma è compromesso dalla scadenza nel 2022.