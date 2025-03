La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Le visite dei compagni, l’affetto della moglie Oriana e la raccomandazione di osservare qualche giorno di riposo assoluto prima di mettersi al lavoro. Paulo Dybala ha vissuto così il primo giorno post operazione.

L’argentino non seguirà la squadra a Lecce visti i postumi freschi dell’intervento al tendine della coscia sinistra effettuato a Londra, ma dalla prossima settimana sarà a Trigoria per stimolare i compagni nella corsa verso un posto in Europa. La riabilitazione vera e propria inizierà a metà aprile e durerà circa due mesi e mezzo, a cui poi farà seguito il graduale inserimento nelle sedute di allenamento. L’obiettivo è averlo a disposizione per settembre.

Ma in vista della prossima stagione la Roma deve pensare anche a un vice Dybala all’altezza. In questo finale di campionato Soulé e Baldanzi si giocheranno carte importanti, ma il sogno a Trigoria si chiama Nico Paz. Inutile dire che la concorrenza dell’Inter e la valutazione da 30 milioni sono ostacoli non semplici.

Stesso discorso per Igor Paixao, il fantasista del Feyenoord già cercato nei mesi scorsi. Per il ruolo di vice Dovbyk, invece, le attenzioni si sono spostate su Nikola Krstovic del Lecce. Domani può essere l’occasione giusta per parlarne con il club salentino, a cui piacciono diversi giovani della Primavera romanista.