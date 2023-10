Il Tempo (M. Cirulli) – Prove di rinascita in casa Roma. Inizia con una vittoria il mese di ottobre dei giallorossi, con i capitolini che dovranno cancellare le scorie di un settembre che ha portato solamente due vittorie in sei partite, una in campionato contro un Empoli che si è arreso dopo pochi minuti, e una in Europa League grazie alla rete di Lukaku nel secondo tempo. E proprio dall’attaccante belga dovrà ripartire la Roma.

Sono infatti quattro le reti di “Big Rom” da inizio stagione e tre di questi sono state fondamentali, iniziando dalla rete allo Sheriff che ha regalato alla Roma i suoi primi tre punti nel girone, passando per quello di domenica scorsa contro il Frosinone, un gol che sbloccala partita grazie a una giocata da centravanti e un passaggio perfetto di Paulo Dybala. E l’argentino è la seconda certezza da cui Mourinho e il club capitolino devono ripartire. Contro i ciociari sono arrivati due passaggi decisivi, portando a quattro il computo totale tra finalizzazioni e assist. La forma recente della Joya – che domenica ha disputatola terza partita consecutiva da titolare – è uno dei tanti elementi a disposizione di Mourinho per cercare di trasformare la vittoria casalinga di domenica in uno slancio per le partite future, soprattutto in Serie A, dove c’è una classifica da scalare.

Servirà un approccio da”squadra vera”, come affermato dallo Special One nella conferenza stampa post-partita, innanzitutto per cercare di chiudere prima possibile la pratica legata al girone di Europa League – molto si giocherà nelle due sfide di ottobre contro il Servette giovedì e contro lo Slavia il 26 – e successivamente per sfatare il tabù legato alle vittorie fuori casa in campionato.