Burdisso: “Ho avuto contatti con la Roma, ma con la nuova proprietà non ho più sentito nessuno”

Nicolas Burdisso e la Roma erano vicini a tornare insieme. L’ex difensore giallorosso, da quando ha lasciato il calcio giocato, si è seduto dietro una scrivania, svolgendo il ruolo di direttore sportivo del Boca Juniors. Dopo l’addio di Petrachi, da Trigoria c’era stato un interessamento verso l’argentino, ma il cambio di proprietà ha stroncato la possibilità di una concretizzazione del ritorno di Burdisso a Trigoria. Lo ha rivelato lui stesso, insieme ad altri dettagli, a calciomercato.com:

La Roma sta seguendo il portiere Andrada in caso di cessione di Pau Lopez.

L’anno scorso gli abbiamo rinnovato il contratto inserendo una clausola di 25 milioni di euro. E’ un portiere top, in Europa potrebbe giocare tranquillamente in un grande club.

A proposito dei giallorossi, è vero che l’hanno cercata per diventare il nuovo ds?

Ho avuto contatti con la vecchia società dopo la separazione da Petrachi, ma da quando sono cambiati i proprietari non ho più sentito nessuno.

Da dirigente del Boca Juniors ha portato in Argentina De Rossi. Com’è nata l’idea?

Ho sempre messo il piano tecnico davanti a tutto, perché Daniele oltre a essere un leader e un ragazzo di personalità è stato anche un grande calciatore. L’idea è stata la mia: lui ha sempre dato priorità alla Roma, ma quando gli hanno detto che non avrebbero rinnovato il contratto l’ho contattato per proporgli di venire al Boca. In termini economici non possiamo lottare con altri club, ma lui non ci ha pensato molto ad accettare. Per l’entusiasmo che il suo arrivo ha creato nella squadra e tra la gente, è stato un gran trionfo.

Qualcosa però non ha funzionato.

Era partito bene, poi si è infortunato e ha voluto affrettare i tempi perché avevamo una partita importante. In più aveva un problema familiare e quindi è dovuto rientrare.