Finita la gara tra Napoli e Roma, Buongiorno parla della partita ai microfoni di DAZN.
LE PAROLE DI BUONGIORNO
Non avete mai mollato e avete provato a portarla a casa.
“Abbiamo combattuto come dei leoni per portarla a casa e bisogna fare i complimenti a tutti“.
Bisogna dire addio allo scudetto?
“Noi pensiamo partita per partita e speriamo di recuperare qualcun altro degli infortunati“.
Come hai passato i tuoi momenti difficili a Napoli?
“Hai ragione tu. Io però non mi sono mai fermato e ho sempre continuato a lavorare. Ci sono dei momenti più bui di altri ma l’unica cosa è non perdere il focus e ringrazio i tifosi e tutte le persone che mi sono state accanto“.
Ritorno sulla corsa scudetto.
“Come ho già detto vedremo partita per partita come finirà“.