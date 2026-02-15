Finita la gara tra Napoli e Roma, Buongiorno parla della partita ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI BUONGIORNO

Non avete mai mollato e avete provato a portarla a casa.

“Abbiamo combattuto come dei leoni per portarla a casa e bisogna fare i complimenti a tutti“.

Bisogna dire addio allo scudetto?

“Noi pensiamo partita per partita e speriamo di recuperare qualcun altro degli infortunati“.

Come hai passato i tuoi momenti difficili a Napoli?

“Hai ragione tu. Io però non mi sono mai fermato e ho sempre continuato a lavorare. Ci sono dei momenti più bui di altri ma l’unica cosa è non perdere il focus e ringrazio i tifosi e tutte le persone che mi sono state accanto“.

Ritorno sulla corsa scudetto.

“Come ho già detto vedremo partita per partita come finirà“.