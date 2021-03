Seconda giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 per la Nazionale, stasera impegnata a Sofia contro la Bulgaria. Tra gli scelti da Roberto Mancini come titolari, figura un solo romanista. Si tratta di Leonardo Spinazzola, che parte dal primo minuto e prenderà il posto di Emerson Palmieri sulla fascia sinistra. In panchina Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.