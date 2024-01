L’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Gigi, il suo primo pensiero?

“In un momento simile, per la Roma non poteva esserci una persona più indicata di Daniele. Una mossa intelligente. E’ un’avventura bellissima, affascinante, magari un po’ rischiosa, come quelle che piacevano a me. Non mi sembra un salto nel buio né per la Roma né per lui”.

Con Mourinho la Roma sembrava in lotta con il mondo. De Rossi riuscirà a calmare l’ambiente?

“La serenità la portano i risultati. Mourinho ha fatto due miracoli in Europa, ma in campionato le attese erano più alte. Sicuramente quando Mourinho propone una cosa nello spogliatoio, c’è un curriculum che parla per lui: nulla viene messo in discussione. Fondamentale adesso per Daniele sarà la trasmissione di determinati concetti: dovrà dimostrarsi subito credibile. E ci riuscirà”.

La storia di De Rossi può avere indirizzato la scelta al momento di sostituire Mourinho, che ha grande personalità ed enorme feeling con i tifosi?

“Sì. Daniele non soffrirà quel tipo di confronto. Già da giocatore aveva incantato con la sua personalità. E sono convinto che possa fare molto bene. Vedo solo aspetti positivi. Conosco il suo entusiasmo, il suo spessore umano. Riuscirà a coinvolgere tutti i giocatori facendoli remare nella stessa direzione e, chissà, proponendo un calcio che li diverta e sia più in linea con le loro qualità. Il contratto è breve, ma la società dovrà essere brava a valutare il suo lavoro a prescindere dai risultati. E’ più importante il percorso che farà De Rossi: credo che sarà virtuoso”.