Bufera su Tor di Valle: scontro Raggi-Eurnova

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Bufera su Tor di Valle. La Raggi minaccia di fare querela a Eurnova che ribatte con una lettera al veleno. L’opposizione attacca il Sindaco e anche ieri in un Consiglio comunale infuocato la delibera sulla revoca del pubblico interesse non è stata messa al voto. La turbolenta giornata è iniziata con le dichiarazioni della Raggi: “Voglio che lo stadio si faccia, lo chiedono città, tifosi e società. In questo momento è fondamentale chiudere il progetto di Tor di Valle al quale siamo vincolati. La Roma non vuole il progetto Tor di Valle ed Eurnova non ha presentato alcuni documenti, bisogna girare pagina. Eurnova ha fatto una serie di pressioni, ha inviato lettere, dicendo che in caso di revoca i consiglieri dovrebbero pagare di tasca loro i danni per la mancata realizzazioni. I nostri avvocati hanno detto che non è così e ho fatto preparare una querela“. La Roma è stata chiara: o entro pochi mesi si lavora per il nuovo stadio oppure non se ne fa più niente. In giornata la Raggi ha scritto in una chat interna nel M5S di aver firmato la querela e ha inviato i consiglieri a fare altrettanto e in molti hanno espresso perplessità. Nel pomeriggio è arrivata la replica di Eurnova che ha ribattuto punto su punto.