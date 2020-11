Brzeczek, CT Polonia: “Milik? Conto molto su di lui, penso che cambierà squadra a gennaio”

Nonostante a Napoli viva ormai da separato in casa da mesi, Arkadiusz Milik continua a godere della fiducia di Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia che lo convoca con regolarità in nazionale. L’allenatore polacco ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla situazione del numero 99 azzurro e di Kamil Grosicki, giocatore del West Bromwich che vive una situazione analoga in Inghilterra. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Lui e Kamil Grosicki sono giocatori molto importanti di questa squadra, con una qualità incredibile. Conto molto su di loro, anche se oggi non vivono un momento facile. Penso però che possano cambiare squadra già a gennaio“.