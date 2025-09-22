Brutto episodio a Roma: tifoso giallorosso aggredito dopo il derby

Brutto episodio dopo il derby della Capitale, in cui il protocollo di sicurezza ha funzionato egregiamente prima e durante la gara. Le problematiche sono avvenute al termine della sfida. Da quanto riportato da Il Corriere della Sera, una cinquantina di ultrà laziali avrebbero aspettato i tifosi romanisti sul lungotevere Salvo d’Acquisto, all’incrocio con viale Tiziano, e avrebbero aggredito i tifosi avversari mentre si allontanavano da Ponte Milvio.

Questi tifosi hanno cominciato a lanciare sassi contro di loro e ad aggredire i loro veicoli, dimostrando la loro codardia siccome erano in notevole superiorità numerica. Questi sono episodi che rovinano lo sport, e persone del genere dovrebbero ricevere dei provvedimenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti e incidenti in questi momenti carichi di tensione.