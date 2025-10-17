Brutte notizie in casa Milan: out Rabiot e Pulisic per infortunio

Al rientro dalla sosta per le Nazionali il Milan deve fare i conti con la perdita per infortunio di due giocatori importanti: Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono a rischio per la sfida contro la Roma del 2 novembre.

Rabiot ha riportato una lesione al soleo che in questi casi richiede almeno un mese di stop; questo sembra confermare la sua assenza contro la Roma, con il rientro previsto per metà novembre.

Anche la situazione di Pulisic non è delle migliori: il giocatore è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Lo statunitense spera di tornare a disposizione di Allegri per la gara contro la Roma; la sua presenza contro i giallorossi resta comunque in bilico fino all’ultimo.