Bruno Peres si è reso protagonista in positivo nella vittoria odierna contro lo Spezia. Il terzino è entrato al 81′ e ha sfruttato i pochi minuti a disposizione per sfornare l’assist per il gol vittoria di Pellegrini.

Leggi anche: L’esultanza di Villar al gol di Pellegrini e la replica del capitano: “Basta che non ti fai male” – VIDEO

Il brasiliano ha affidato al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per la vittoria della squadra. Queste le sue parole: “Una grande vittoria avanti così raga +3”