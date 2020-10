Bruno Peres: “Stiamo bene e si vede anche sul campo. Non dobbiamo sottovalutare il CSKA Sofia”

Bruno Peres ha parlato poco prima del fischio d’inizio di Roma-CSKA Sofia, match valido per la fase a gironi di Europa League. Queste le sue parole:

BRUNO PERES A SKY SPORT

Cosa significherebbe una vittoria stasera?

È stato importante vincere la scorsa partita e per me segnare. I tre punti erano importanti, era fondamentale cominciare con i tre punti. Lo stesso vale per oggi, perché una vittoria ci darebbe più sicurezza. Dobbiamo stare però attenti perché non è facile. Vogliamo soltanto la vittoria.

Su Smalling…

È ritornato in squadra, è un giocatore importante per il gruppo, per la Roma. È sempre un giocatore che ti dà fiducia. Sono contentissimo che è rientrato, speriamo che oggi possa aiutare la squadra e speriamo di portare i tre punti a casa.

Che impressione ti ha fatto Borja Mayoral?

Fare il vice di Dzeko è sempre difficile, perché parliamo di un giocatore di un altro livello. Anche Borja è fortissimo, hanno caratteristiche diverse, si vede in allenamento come lavora, si sta preparando per giocare. Se gioca lui sappiamo di avere una grande punta là davanti, che farà tutto per segnare e per aiutare la squadra.

BRUNO PERES A ROMA TV

La Roma arriva da un momento positivo. Volete continuare cosi?

Sì credo che ci dobbiamo concentrare bene, stiamo facendo bene e questo è la cosa più importante: aiutare la squadra e cercare di vincere più partite.

Qual è l’ambiente attuale nello spogliatoio?

Credo che siamo sempre stati allegri, ci troviamo benissimo anche se ha avuto qualche cambiamento. Ma non è cambiato tanto ci troviamo tutti bene e abbiamo un bellissimo rapporto con ogni calciatore. Noi stiamo bene e si vede anche sul campo.

Il mister ha detto che non bisogna sottovalutare il CSKA…

No certo. Dobbiamo stare tutti concentrati per 90 minuti, sappiamo che magari molli un attimo e poi prendi un colpo. E’ uno sbaglio che non vogliamo commettere, siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita. Questi 3 punti per noi sono importanti per andare avanti in questo gruppo, sappiamo che non è facile.