Bruno Peres e l’amore per Roma: il brasiliano si tatua il Colosseo – FOTO

Bruno Peres e la Roma, una storia che va avanti ormai da 4 anni, con parecchi alti e bassi. Il terzino destro, dopo i prestiti in Brasile, a gennaio è tornato nella Capitale e si è messo a disposizione di Paulo Fonseca, che lo ha ricompensato dandogli spazio nelle ultime gare prima del blocco per Covid-19. Intanto Bruno Peres mostra un legame anche con la città, come mostrato dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, tanto da tatuarsi uno dei simboli più grandi ed importanti di Roma: il Colosseo.