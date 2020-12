Bruno Peres: “Nello spogliatoio eravamo arrabbiati per Bergamo. Cagliari? Ogni partita è una finale”

Bruno Peres, terzino della Roma e schierato titolare da mister Fonseca, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Cagliari. Queste le sue parole:

BRUNO PERES A ROMA TV

Stasera i tifosi si aspettano una grande prestazione…

Si abbiamo già detto che è stata una sconfitta dura ma oggi abbiamo l’opportunità di cambiare. Speriamo di avere l’atteggiamento e la mentalità giusta per vincere questa partita che per noi è fondamentale.

Cosa è emerso in questi giorni nello spogliatoio?

Tutti erano arrabbiati ma non abbiamo trovato una ragione per come abbiamo perso. Eravamo però tutti incazzati e abbiamo imparato tante cose. Oggi dobbiamo stare più attenti per non sbagliare come domenica.

La Roma non riesce a fare quel salto di qualità con le big…

Stiamo facendo un buon campionato e una buona Europa League. Ogni punto che otteniamo è importante quindi è fondamentale che senza l’Europa League possiamo mettere a fuoco il campionato. Ogni partita è una finale. Cerchiamo di vincere per sfruttare ogni punto.

Il Cagliari è una squadra insidiosa…

Hanno bravi giocatori e dobbiamo stare attenti e concentrati, ci siamo preparati bene e stasera dobbiamo vincere e vincere bene.

BRUNO PERES A DAZN

Sulla sconfitta contro l’Atalanta…

Abbiamo cercato di trovare una spiegazione rispetto a quello che è successo domenica. La risposta più giusta è quella di vincere questa partita.

Sul futuro…

Sono contento. È stato un anno bellissimo per me. Sono contento di quello che ho fatto. Il mister decide, io devo farmi trovare pronto quando ha bisogno di me. Futuro? Non ci penso. Penso ad ogni partita, poi più avanti si vedrà.