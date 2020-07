La Ceres su Bruno Peres: “Smettete di inviarci questa m***a” – FOTO

La Ceres è famosa per i suoi canali social, sempre inclini all’ironia. Questa volta il noto marchio di birra ha voluto scherzare con l’associazione tra una delle proprie bottiglie e l’immagine di Bruno Peres, con una didascalia discutibile. Una presa in giro di cattivo gusto, che ha immediatamente scatenato le proteste sui social dei tifosi. Di seguito il tweet con la didascalia in questione:

“Smettete di mandarci questa m***a“.

Stop sending me this shit. pic.twitter.com/FcPk2YvbfF — CeresOfficial (@Ceres) July 20, 2020