Nel corso del “Panini Tour”, due delle leggende della Roma, Bruno Conti e Roberto Pruzzo, hanno avuto l’opportunità di rivivere un momento speciale della loro carriera. Un video condiviso sull’account Instagram di Calciatori Panini ha mostrato i due ex calciatori mentre commentavano le figurine dei loro esordi in Serie A. Un’occasione unica per i tifosi di vedere da vicino il ricordo di quei momenti storici, che hanno segnato l’inizio delle loro straordinarie carriere.

Nel video, Bruno Conti ha raccontato il ricordo legato alla sua prima figurina Panini, risalente alla stagione del suo esordio in Serie A. La fotografia lo ritrae in tuta, durante la convocazione per la partita contro il Torino, che avrebbe segnato il suo debutto in giallorosso il 10 febbraio 1974. L’ex calciatore ha raccontato con emozione di come suo padre, grande tifoso della Roma, fosse particolarmente felice per quel momento tanto atteso, aggiungendo che l’immagine della figurina corrispondeva esattamente a quella che aveva in mente. La sua storicità è oggi un simbolo non solo per lui, ma per tutti i tifosi della Roma.