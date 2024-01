Bruno Conti, responsabile del settore giovanile giallorosso, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un messaggio per l’addio di José Mourinho e l’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma. Queste le sue parole: “Caro Jose’ in question due anni e mezzo, hai riportato un trofeo in bacheca Emozioni, e tanto entusiasmo a noi tifosi Romanisti. E’ stato un onore per me Grazie di tutto, Non ti Dimenticherò mai. A te Dany sai quale è il mio pensiero nei tuoi confronti, per noi che siamo cresciuti con questa maglia. In Bocca al lupo, Daje Roma SEMPRE”.