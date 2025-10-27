Un gesto affettuoso e dal sapore nostalgico quello di Bruno Conti nei confronti di Stephan El Shaarawy, nel giorno del suo compleanno. L’ex leggenda giallorossa ha scelto un modo originale per celebrare i 33 anni dell’attaccante della Roma, condividendo un post dal gusto “vintage” sui social.

Conti ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Tanti auguri di buon compleanno amico mio”, accompagnata da un fotomontaggio in cui El Shaarawy indossa la maglia della Roma della stagione 1986/87. Nello scatto originale, accanto a Conti, c’era Roberto Pruzzo: al suo posto, però, compare il numero 92, simbolo del “Faraone”. Un modo simpatico e pieno d’affetto per ricordare il legame tra passato e presente in casa giallorossa, unendo due generazioni che hanno fatto sognare i tifosi della Roma.