Danny Welbeck è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della partita di ritorno contro la Roma. Queste le dichiarazioni del difensore del Brighton:

Lei ha molta esperienza. Quale sarà il suo ruolo domani?

“Ho esperienza e conta. Viene giocando e dopo aver giocato queste partite si impara. Quando hai esperienza puoi dare consigli agli altri. Col tempo diventa normale a quel punto ti concentri solo sul match. Per me queste partite sono normali, sarà difficile ma non vedo l’ora di giocare questa gara”.

Abbiamo visto all’Olimpico che c’era una grande atmosfera. Cosa potrà dare domani lo stadio?

“I tifosi ci aiuteranno come sempre. Quando abbiamo loro dietro è bello ma prima dobbiamo creare l’atmosfera giusta noi giocatori in campo poi loro ci daranno una mano in più. Spero che sia una bella partita e spero di partire forte”.

Enciso è tornato e sembra che abbiamo molta voglia di fare bene.

“Si è bello che sia tornato e conosciamo le sue qualità. È stato fuori 6 mesi, non è facile ma ora sta giocando e si sta allenando. Ha ripreso il ritmo. Lui è un gioiello e ci aiuta. Siamo tutti contenti che sia tornato”.

De Zerbi ha detto che lei è uno dei segreti dello spogliatoio.

“La fiducia è importante. La sconfitta con la Roma è stata dura e ci fa male ancora ma abbiamo il ritorno. Sarà difficile ma non vedo l’ora di giocarla e vedremo come andrà. È vero che non abbiamo giocato da Brighton a Roma ma domani dobbiamo fare meglio”.

Qual è stata la sua rimonta più grande?

“Credo di aver fatto parte di grandi rimonte ma la più grande è stata fuori dal campo. Tornare da un infortunio è difficile e tornare da quel momento al tuo livello di prima è stata una grande rimonta”.