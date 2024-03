Joel Veltman, giocatore del Brighton, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida contro la Roma:

“È una grande partita per noi, incontriamo una squadra storica del calcio europeo, in uno stadio bellissimo con oltre 60.000 tifosi ad attenderci. Sappiamo quanto sarà difficile, ma non vediamo l’ora. Ci siamo concentrati sulle gare di Premier e di FA Cup, ma stiamo studiando la Roma da lunedì. Abbiamo analizzato la loro tattica e cosa possiamo fare per portare a casa la qualificazione. Cerchiamo di dominare il possesso in tutte le gare, è la mentalità di Roberto (De Zerbi, ndr) a prescindere dall’avversario. Sappiamo, però, che dovremo farci trovare pronti in fase di non possesso, perché la Roma sa essere molto pericolosa. Conosciamo Lukaku dai tempi del Chelsea e Manchester United, è ovviamente una minaccia. Ma la Roma, come ho detto, ne ha tante…”.