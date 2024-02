La Gazzetta dello Sport – Il Brighton, avversario della Roma negli ottavi di Europa League, perde la stella Karou Mitoma. “Dovrà stare fuori 2-3 mesi” ha spiegato De Zerbi. Intanto sale la febbre per il match d’andata (7 marzo): già venduti 30 mila biglietti in prelazione abbonati. Quella per i titolari del pacchetto Coppe, invece, è già partita e durerà fino alle ore 15 di domani.