La situazione di Evan Ferguson alla Roma, dopo l’arrivo di Malen e Vaz nel ruolo di punte e il possibile arrivo di ulteriori rinforzi negli ultimi giorni di mercato si fa sempre più complessa.

L’ultimo stop, dovuto ad un dolore alla caviglia, che gli ha impedito di scendere in campo contro il Panathinaikos, gara nella quale l’irlandese puntava a partire dal primo minuto, ha rappresentato un ulteriore rallentamento in un momento già delicato. Dal Brighton, club proprietario del cartellino, non sono infatti arrivate chiusure definitive sulla sua permanenza in giallorosso fino al termine della stagione.

Alla vigilia della sfida di Premier League contro l’Everton, l’allenatore del Brighton, Fabian Hürzeler ha parlato anche del giocatore irlandese:

«Non posso escludere nulla durante la sessione di calciomercato, nel calcio tutto è possibile. Abbiamo comunque un buon sostituto come Babis Kostoulas, che ha dimostrato di poter essere un buon attaccante. La squadra è piena di potenziale e di opzioni, di questo sono contento».