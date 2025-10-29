L’esperienza di Evan Ferguson alla Roma non è partita nel migliore dei modi, tanto che il club giallorosso starebbe valutando la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio per cercare sul mercato un nuovo rinforzo offensivo da affidare a Gian Piero Gasperini.

A commentare la situazione del giovane centravanti irlandese è stato anche Fabian Hürzeler, allenatore del Brighton, squadra proprietaria del suo cartellino. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Lega contro l’Arsenal, il tecnico ha spiegato:

“Non è facile per Evan adattarsi a una nuova cultura e a un calcio diverso. Dobbiamo avere pazienza: è ancora giovane e deve abituarsi. Aveva iniziato bene, poi è normale attraversare momenti così. L’importante è che non si scoraggi e continui a crescere: sono queste fasi che ti aiutano a maturare e a formare la personalità”.