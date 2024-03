Il centrocampista del Brighton Pascal Gross ha rilasciato un’intervista a Sussex World in cui commenta la pesante sconfitta per 4-0 incassata all’Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

“Ci sentivamo preparati e positivi come sempre prima dell’inizio della partita. Poi abbiamo concesso due gol che a questo livello non sono ammissibili e noi stessi non siamo riusciti a segnare”.