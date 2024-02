Brighton, De Zerbi: “De Rossi è un mio amico. Per andare avanti dobbiamo battere la Roma “

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Premier League all’Everton, anche del doppio incontro che spetterà al Brighton contro la Roma agli ottavi di Europa League. Queste le sue parole:

“De Rossi è un mio amico. Le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande rispetto per lui – ha detto il tecnico dei “Seagulls” -. Sapevo già prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore perché da giocatore ha dimostrato un carattere incredibile, suo padre è un allenatore. Lui sente il calcio come me, ha un grande cuore, è una persona appassionata e siamo amici. Ma spero di vincere. Contro la Roma sarà sicuramente una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo battere la Roma o qualsiasi altra squadra”.